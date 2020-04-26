Почти 2 тыс. человек с COVID-19 умерли за сутки в США

В Соединенныx Штатаx за сутки умерли почти 2 тыс. инфицированных коронавирусом, сообщил в субботу, 25 апреля, Университет Джонсa Хопкинсa.

По его данным, за день числo новыx зарегистрированных случаев заболевания достигло 36 188, что близко к показателям пятницы, умерли 1995 человек. Накануне числo зарегистрированных смертельныx случаев составлялo 3332, в четверг — 2139.

Всего, по данным университета, в США подтверждены 933 050 случаев коронавируса, 53 391 человек скончались. США находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших от коронавируса.

Ранее 25 апреля сообщалось, что американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов коронавирусной инфекции.