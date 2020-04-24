СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев

В связи с пандемией коронавируса многие американцы лишились работы, из-за чего нагрузка на благотворительные организации, занимающиеся поставкой еды нуждающимся, возросла на 70% с начала вспышки эпидемии. Об этом сообщает издание Business Insider.

По информации автора статьи, с данной проблемой столкнулись около 95% всех продовольственных банков в некоммерческой сети Feeding America. При этом многие опасаются, что, если режим самоизоляции продолжится, им не хватит средств для всех нуждающихся, число которых растет.

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами. По его словам, раньше банк в Сан-Антонио обслуживал около 60 тыс. человек в неделю, но сейчас это число возросло до 120 тыс.

Он подчеркнул, что прежде чем начать уменьшаться, очереди сначала станут длиннее, а организация должна быть готова их накормить. При этом он отметил, что проблема заключается в том, хватит ли продуктов на всех, и признался, что просто «надеется на чудо».

При этом некоммерческая сеть Feeding America считает, что в скором времени около 17,1 млн американских граждан начнет испытывать нехватку продовольствия. Вице-президент и главный операционный директор благотворительной сети Кэти Фицджеральд заявила, что пандемия коронавируса создала беспрецедентную ситуацию, которой не было за все 50 лет работы сети.

Также в благотворительных организациях отмечают, что помимо опасений из-за нехватки продуктов они уже столкнулись с нехваткой рабочих рук и волонтеров, из-за того что многие боятся подхватить инфекцию. Также не хватает средств индивидуальной защиты — медицинских масок и перчаток.

Ранее 23 апреля сообщалось, что министерство труда США опубликовало отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Согласно данным ведомства, за неделю, завершившуюся 18 апреля, за пособием обратились 4,4 млн жителей страны.

Общее число безработных с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 млн. А значит, уровень безработицы в стране достиг 20,6% — это самый высокий показатель с 1934 года. Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.

Ранее, 22 апреля, более 40% жителей США признались, что потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 841,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 769 человек, выздоровели 152 286.