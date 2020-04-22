Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за коронавируса

Более 40% жителей США заявили, что они потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Pew Research Center, сообщило издание The Hill.

Отмечается, что 28% опрошенных потеряли работу или были уволены, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. В совокупности, 43% опрошенных заявили, что столкнулись с обоими вариантами.

Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет.

При этом 53% респондентов заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев.

Почти 40% опрошенных считают, что экономические проблемы, связанные с пандемией продлятся более года.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек.

Ранее во вторник сообщалось, что в США за прошедшие сутки скончались более 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 45 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.