Прямой эфир
Сюжет:

Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40% жителей США заявили, что они потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Такие данные получены в ходе опроса, проведенного Pew Research Center, сообщило издание The Hill.

Вернуть свободу: американцы без масок пошли на акции против карантина
Трамп поддержал выступления, призвав граждан «освободить» штаты с губернаторами-демократами

Отмечается, что 28% опрошенных потеряли работу или были уволены, треть из них были вынуждены пойти на сокращение зарплаты. В совокупности, 43% опрошенных заявили, что столкнулись с обоими вариантами.

Зарплату или работу потеряли также более половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет и почти половина тех, кому от 30 до 49 лет.

При этом 53% респондентов заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в течение трех месяцев.

Почти 40% опрошенных считают, что экономические проблемы, связанные с пандемией продлятся более года.

Всего были опрошены более 4,9 тыс. человек.

Ранее во вторник сообщалось, что в США за прошедшие сутки скончались более 2,7 тыс. пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 45 тыс.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии. В связи с этим в ближайшее время 29 штатов начнут снимать ограничения. Первым станет Техас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой
США отказались признавать решающую роль ВОЗ в борьбе с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020