Число официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс.

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс. человек. Об этом 28 апреля заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе по своим прогнозам и рассчитывали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне Институт социальной политики НИУ ВШЭ подготовил для «Известий» прогноз, согласно которому численность зарегистрированных безработных может вырасти до 5,3 млн человек.

25 апреля помощник президента Максим Орешкин назвал ситуацию в современном мире худшим кризисом со времен Второй мировой войны. Он указал на растущую безработицу в разных странах мира и серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времени. Орешкин заявил, что безработица и уровень доходов населения должны быть приоритетом для рассмотрения органами власти на сегодняшний момент.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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