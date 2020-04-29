Пациентов с коронавирусом в Приморье будут лечить на дому

Пациентов с легкой формой коронавируса в Приморском крае будут лечить на дому. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в администрации региона.

«Мы дали возможность лечиться от коронавирусной инфекции на дому, соблюдая режим самоизоляции, пациентам с легким течением COVID-19, которые не входят в группу риска, а также пациентам с бессимптомным течением этого заболевания, даже если они относятся к группе риска», — отметила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Таким образом, в Приморском крае госпитализации подлежат пациенты с тяжелым течением COVID-19, а также пациенты с диагнозом COVID-19, которых относят к группе риска: в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, пациенты с тяжелым нетипичным течением ОРВИ, пациенты с диагнозом COVID-19, живущие вместе с людьми из группы риска, которых некуда отселить.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.