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Песков не стал комментировать взаимодействие власти и РПЦ при пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на вопрос, удалось ли светским и церковным властям России выстроить взаимодействие в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, он сообщил журналистам в ходе брифинга.

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«Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал представитель Кремля.

27 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ввел ряд мер в рамках эпидемиологической ситуации в стране. В соответствии с ними, богослужения в храмах Москвы и Московской области будут продолжаться за закрытыми дверями с 29 апреля до особого распоряжения. Патриарх также установил «ответственность священнослужителей» за несоблюдение указаний, направленных на борьбу с коронавирусом.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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