У протоиерея Александра Шаргунова заподозрили коронавирус

Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, проитоиерей Александр Шаргунов, вероятно, заразился коронавирусом. Об этом 28 апреля рассказал сын священника, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

По словам парламентария, вместе с 79-летним проитоиереем заболели дьякон и двое алтарников храма.

«Вероятность COVID-19 высокая…Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», - цитирует депутата Шаргунова «РИА Новости».

Он добавил, что его отец находится в тяжелом состоянии.

18 апреля епископ Звенигородский, ректор Московской духовной академии Питирим сообщил, что заразился коронавирусом во время службы в храме.

Ранее на фоне распространения коронавируса в Русской православной церкви призвали верующих воздержаться от посещения храмов. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.