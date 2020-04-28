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У протоиерея Александра Шаргунова заподозрили коронавирус

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Фото: агентство городских новостей Москва/Кирилл Зыков
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Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, проитоиерей Александр Шаргунов, вероятно, заразился коронавирусом. Об этом 28 апреля рассказал сын священника, депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

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По словам парламентария, вместе с 79-летним проитоиереем заболели дьякон и двое алтарников храма.

«Вероятность COVID-19 высокая…Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», - цитирует депутата Шаргунова «РИА Новости».

Он добавил, что его отец находится в тяжелом состоянии.

18 апреля епископ Звенигородский, ректор Московской духовной академии Питирим сообщил, что заразился коронавирусом во время службы в храме.

Ранее на фоне распространения коронавируса в Русской православной церкви призвали верующих воздержаться от посещения храмов. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

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