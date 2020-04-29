Пропускной режим в Москве продлили до 11 мая

Действие пропускного режима в Москве продлевается до 11 мая, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин 29 апреля.

При этом уже оформленные пропуска для поездок на работу будут действительны до 4 мая.

«Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день — до 4 мая», — сообщил градоначальник в своем блоге.

Продлить действие цифрового документа можно через сервис на портале mos.ru. Порядок оформления пропусков для разовых поездок не меняется, документ по-прежнему можно получить два раза в неделю. Волонтерские пропуска и пропуска для поездок в медучреждения можно заказывать ежедневно.

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