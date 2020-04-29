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Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе «Распознать и победить COVID-19» на телеканале «Россия 24» в среду, 29 апреля.

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Попова считает, что главное — это «разорвать контакт», и тогда заболеет меньшее число людей.

Она напомнила, что инкубационный период для этой инфекции оставляет 14 дней. Это время между тем, как вирус попадает в организм, и тем, когда появляются признаки вирусного заболевания. «Две инкубации — это минимум, который должен быть», — сказала Попова.

Глава регулятора отметила, что снизился и удельный вес тяжелых форм инфекции: пневмоний с 25% на начало месяца до 20% на сегодняшний день. Тяжелые формы коронавируса регистрируются только в 5% случаев.

По ее словам, соблюдение карантинных правил приведет к тому, что мы сможем вернуться к обычной жизни, но «с определенными особенностями».

Попова отметила, что все ограничения, введенные из-за коронавируса, помогли сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения, позволили сдержать завоз и распространение инфекции в первые два месяца, выиграть время для подготовки медицинских учреждений, накопить запасы медикаментов и дезинфектантов.

Она добавила, что меры дали возможность подготовить переход предприятий и организаций в режим ограничения, не допустить взрывного роста заболеваемости, создать актуальную нормативную базу и «развернуть широкую сеть лабораторий».

«У нас примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин по полу, в разных странах это выглядит по-разному, но у нас соотношение вот такое», — сказала она, говоря о результатах введенных мер.

Накануне на онлайн-совещании с президентом России Попова заявила, что нашей стране удалось избежать взрывного роста заболеваемости COVID-19 благодаря беспрецедентным мерам.

По словам главы надзорной службы, в России сейчас наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности из-за этой инфекции.

По данным на 29 апреля, в 85 российских регионах число случаев коронавируса достигло 99 399 случаев за весь период эпидемии.

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