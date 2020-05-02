Минздрав исключил отмену ограничений сразу после достижения пика заболеваемости

Ограничения, введенные в России из-за коронавирусной инфекции, нельзя отменить сразу после достижения пика заболеваемости. Об этом 2 мая заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, необходимо выстроить поэтапную систему действий, исключающую усугубления ситуации. «Когда мы говорим просто — добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет», — подчеркнул он.

Разработанная система по снятию ограничений должна не допустить подъема заболеваемости, объяснил министр.

В настоящее время, по словам главы Мурашко, в России от 1 до 1,4 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. С пневмониями, в том числе и коронавирусными, в российских больницах могут находиться до 40 тыс. человек.

Как ранее 2 мая сообщили в оперативной штабе по борьбе с распространением инфекции, увеличение роста заболевших в Москве объясняется тем, что скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции.

Ранее в субботу в Минздраве заявили, что в настоящее время нет оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. В этот же день стало известно, что за прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.