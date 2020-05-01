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В Минздраве рассказали о состоянии детей с коронавирусом в России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Два ребенка в России умерли за время эпидемии коронавируса, 11 детей, заразившихся этой инфекцией, находятся тяжелом состоянии в больницах под мониторингом Федерального реанимационного центра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в пятницу, 1 мая.

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«Данные мониторинга, проводимого Министерством здравоохранения, показывают, что в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы.

Минздрав призывает не посещать любые общественные места, где дети могут заразиться.

По данным ведомства, несмотря на то, что дети болеют не так часто, как взрослые, коронавирус «точно так же опасен и для них».

Согласно информации оперативного штаба на 1 мая, в России число случаев коронавируса возросло до 114 431. Среди вновь заразившихся за минувшие сутки — 7,3% детей.

Все пациенты и контактные с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Накануне глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что для детей есть угроза заражения коронавирусной инфекцией, но осложнения у них возникают редко.

Скворцова также сказала, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев коронавируса, а темпы наращивания инфекции удалось существенно снизить.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин призвали граждан оставаться дома на майские праздники. Позже 29 апреля надзорное ведомство рекомендовало россиянам строго соблюдать режим самоизоляции в предстоящие праздничные дни и максимально ограничить контакты.

Ранее 19 апреля СМИ сообщили о смерти пятилетней девочки из американского города Детройт от редкого осложнения от COVID-19. Отмечалось, что у ребенка развился менингоэнцефалит, вызвавший отек тканей мозга и повреждение лобной доли.

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