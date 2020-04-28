Собянин призвал москвичей оставаться дома на майских праздниках

Жителям российской столицы майские праздники надо провести дома. К этому во вторник, 28 апреля, призвал горожан мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ослабление ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших.

Как напомнил Собянин, рост заболевших в Москве с середины апреля составил с 26 тыс. до 45 тыс., но это лишь цифры, которые подтверждены лабораторно. В реальности число заболевших еще больше.

«Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции», — написал Собянин на своем сайте. Как напомнил мэр Москвы, ограничительные меры в столице продлены до 11 мая 2020 года.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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