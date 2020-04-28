В Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах

Власти Москвы ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах в период самоизоляции, на шумный ремонт отведено только четыре часа в будни. Об этом говорится в указе, который подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 28 апреля.

«По просьбе москвичей требования к соблюдению тишины и покоя в жилых домах будут серьезно ужесточены. Для проведения шумных ремонтных работ мы оставляем не более четырех часов в будние дни. Всё остальное время в жилых домах должна сохраняться тишина», — написал градоначальник в своем блоге.

Ограничение также распространяется на проведение ремонтных работ в новостройках.

Теперь шумные работы можно проводить с 9 до 11 и с 17 до 19 мск.

Ранее 28 апреля стало известно, что обязательный домашний режим самоизоляции в Москве будет продлен до 11 мая.

Он был введен в Москве и Подмосковье 29 марта в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 15 апреля из-за ухудшения ситуации власти ввели электронные пропуска для перемещения на личном и общественном транспорте. Контроль за соблюдением режима производится в автоматическом режиме.

24 апреля особый режим соблюдения тишины ввели в многоквартирных домах Сахалинской области.

В период самоизоляции каждый четвертый занят своим домом, ремонтом или генеральной уборкой. Таковы данные опроса Антикризисного социологического центра, опубликованные в пятницу, 10 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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