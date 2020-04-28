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Психолог назвала основные источники стресса россиян на карантине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Основными источниками стресса для граждан в условиях пандемии становятся длительный срок карантина, страх перед заражением, скука, неясность информации и финансовые потери, рассказала «Известиям» заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова 28 апреля.

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«Месяц жизни в самоизоляции — довольно долгий срок для того, чтобы люди ощутили изменения в состоянии. <...> Люди чаще обращаются по поводу тревоги и ее проявлений. Другим частым запросом становится конфликтность в отношениях. Долгое нахождение в закрытом пространстве с другими людьми ведет к росту напряжения и повышению раздражительности», — отметила специалист..

Кроме того, психологи прогнозируют отсроченные негативные эффекты в виде симптомов посттравматического стресса, сказала Наталья Кисельникова. По ее словам, в России и США уже наблюдается рост спроса на антидепрессанты и противотревожные препараты.

Все, кто испытывает эмоциональный дискомфорт в связи с необходимостью соблюдать карантин и самоизоляцию, может анонимно обратиться в московскую службу психологической поддержки по телефону +7 (495)150-54-45 ежедневно с 9:00 до 20:00.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей региона. Позже их примеру последовали и другие субъекты страны.

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Мера необходима для того, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 28 апреля, Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусной инфекцией и вышла по этому показателю на восьмое место в мире.

В России зарегистрированы 93 558 случаев заражения коронавирусом, из них 867 летальные. Всего с начала распространения эпидемии в стране выздоровели 8456 человек.

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Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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