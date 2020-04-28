Россия обогнала Иран по числу зараженных коронавирусом

Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил оперативный штаб.

«В России нарастающим итогом зарегистрированы 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, за весь период — 8456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 867 человек», — передает ТАСС.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что считать эпидемию коронавируса в России завершившейся можно будет после того, как в день начнут регистрировать не более 100 случаев заражения.

27 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы».

Согласно данным Worldometer на 28 апреля, на планете зарегистрировано свыше 3 млн случаев заболевания, умерли более 211 тыс. человек, вылечились — более 924 тыс.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.