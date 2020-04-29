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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению на майские праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Роспотребнадзор представил список рекомендация для граждан, как вести себя на майских праздниках в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Максимально ограничить контакты: воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе; не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет с хроническими соматическими заболеваниями); для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отмечают, что если человек всё же решится отправиться за город, то лучше это сделать на личном транспорте или такси, чтобы минимизировать контакты с другими людьми. На отдыхе, согласно рекомендациям ведомства, следует сократить свой круг общения и соблюдать меры гигиены.

В целом необходимо помнить о том, что при ухудшении самочувствия важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Накануне 28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян оставаться дома на майские праздники, чтобы не допустить роста заболеваемости. Позже с аналогичной просьбой — не покидать свое жилье в ближайшие недели — обратился мэр Москвы Сергей Собянин к жителям столицы.

По состоянию на 29 апреля в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции. С начали эпидемии умерли 972 человека, 10 286 пациентов выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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