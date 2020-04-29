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Главврач Коммунарки назвал число пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный врач инфекционной больницы в московским поселке Коммунарка Денис Проценко сообщил, что на лечении в медучреждении состоят более 550 пациентов.

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Он отметил, что за сутки в больницу поступили 24 человека. Часть больных находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а некоторые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

«Состоит на лечении 551. Из них: с диагнозом пневмония —550/100%, COVID подтвержденных 372/68%. На кислороде вне ОРИТ — 158/29%. В ОРИТ — 55/10%, на ИВЛ — 30 (5% от общего числа пациентов или 55% от числа больных ОРИТ)», — написал он в Facebook в среду, 29 апреля.

Проценко сообщил, что среди больных в реанимации находятся 33 пациента старше 61 года, 20 пациентов — в возрасте 41–60 лет, 2 пациента — до 40 лет.

27 апреля Проценко сообщил, что в больнице достаточно средств индивидуальной защиты. По его словам, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус.

корона

По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8(800) 2000-112.

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