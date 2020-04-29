Заслуженный врач России дал прогноз о появлении вакцины от коронавируса

Поскольку во многих странах ведется разработка вакцины от нового типа коронавируса, появление препарата можно ожидать к концу года. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Специалист указал, что прогнозировать точные сроки появления вакцины сложно, но он придерживается оптимистичных прогнозов.

«Я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно», — отметил Круглый в интервью «Парламентской газете», опубликованном 28 апреля.

По его словам, преград для выхода препарата на российский рынок не будет, так как власти уже упростили процедуру регистрации лекарств.

Так, 1 апреля был принят федеральный закон, который дает право правительству в ситуации пандемии или других подобных ситуаций устанавливать особый порядок регистрации препаратов.

«В своt время, когда было необходимо срочно зарегистрировать вакцину от полиомиелита, это сделали за три дня», — добавил Круглый.

14 апреля в США впервые испытали препарат от коронавируса на человеке. Доброволец Дженнифер Халлер (44 года) рассказала об эффекте от вакцины.