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Заслуженный врач России дал прогноз о появлении вакцины от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Hanna Gabriela/Keystone Press Agency
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Поскольку во многих странах ведется разработка вакцины от нового типа коронавируса, появление препарата можно ожидать к концу года. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

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Специалист указал, что прогнозировать точные сроки появления вакцины сложно, но он придерживается оптимистичных прогнозов.

«Я отношусь к тем, кто оптимистично смотрит на этот процесс, и думаю, что к концу года появление вакцины против коронавируса возможно», — отметил Круглый в интервью «Парламентской газете», опубликованном 28 апреля.

По его словам, преград для выхода препарата на российский рынок не будет, так как власти уже упростили процедуру регистрации лекарств.

Так, 1 апреля был принят федеральный закон, который дает право правительству в ситуации пандемии или других подобных ситуаций устанавливать особый порядок регистрации препаратов.

«В своt время, когда было необходимо срочно зарегистрировать вакцину от полиомиелита, это сделали за три дня», — добавил Круглый.

14 апреля в США впервые испытали препарат от коронавируса на человеке. Доброволец Дженнифер Халлер (44 года) рассказала об эффекте от вакцины.

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