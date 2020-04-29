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В мэрии заявили о лидерстве Москвы среди мегаполисов по числу тестов на COVID–19

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Москве на 100 тыс. человек приходится почти 5,7 тыс. тестирований на коронавирусную инфекцию, по этому показателю она лидирует среди мегаполисов мира. Об этом сообщается в среду, 29 апреля, на сайте мэра столицы.

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В общей сложности в городе проведено более 730 тыс. исследований на COVID–19. При этом каждый день в федеральных, частных и городских лабораториях Москвы анализы сдают более 25 тыс. жителей.

Столичные власти уточнили, что на коронавирус тестируют пациентов с пневмонией и тех, кто проживает на одной территории с зараженными COVID-19. Кроме того, на инфекцию проверяют людей с симптомами ОРВИ.

Также проводится регулярный мониторинг состояния здоровья сотрудников столичных служб, контактирующих с москвичами, говорится в сообщении.

28 апреля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России проведено более 3,1 млн тестов для диагностики коронавируса.

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