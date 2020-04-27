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Главврач больницы в Коммунарке указал на достаточное количество средств защиты

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Средств индивидуальной защиты в больнице в поселке Коммунарка достаточно. Об этом в понедельник, 27 апреля, написал главный врач медучреждения Денис Проценко в своем Facebook.

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«Средства индивидуальной защиты в больнице есть и в более чем достаточном количестве! Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус», — отметил Проценко.

По его словам, зайти в палатный корпус, не надев защитный костюм, невозможно. На выходе в чистую зону работает аналогичный порядок: все без исключения сотрудники снимают защитную одежду, после чего складывают ее в специальные тары для дальнейшей утилизации.

Больница в поселке Коммунарка в Москве стала основным учреждением, куда помещают граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для лечения и размещения людей на карантин в учреждении выделено два специальных корпуса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, а в июне «станет легче». По его словам, через месяц или два все уже с трудом будут вспоминать «сегодняшние тяготы». По его словам, ситуация не будет продолжаться дольше.

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