Правительство доложит Путину о вариантах изменения ограничений по COVID-19

В ближайшее время правительство России доложит президенту Владимиру Путину о вариантах возможных изменений ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин 27 апреля.

«Нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Сделать обобщение по рекомендациям экспертов и сформулировать на их основе предложения по каждому региону глава кабмина поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

На текущей неделе Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства озвучит «оценки наших перспектив».

Ранее Путин уже трижды обращался к россиянам по ситуации с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

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