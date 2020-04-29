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Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки. Фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса», — говорится в публикации.

Днем ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с коронавирусом в российских больницах. Однако в ряде регионов, по его словам, могут потребоваться дополнительные места.

27 апреля столичные власти анонсировали увеличение коечного фонда до 28 тыс. коек.

По последним данным, всего в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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