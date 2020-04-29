Прямой эфир
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 480 человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 480 человек вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Главное — люди. Иной выбор неприемлем»
Президент расставил приоритеты в борьбе с последствиями пандемии коронавируса

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 480 человек», — отметила Ракова.

Она добавила, что всего с начала пандемии в Москве от инфекции вылечились 4610 пациентов, а также выразила надежду на дальнейшую позитивную динамику.

По последним данным, всего в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, 867 пациентов скончались.

28 апреля главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал одышку самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией. По словам врача, заболевшие COVID-2019 в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель — симптомы не первостепенные.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
В Калужской области введен обязательный масочный режим

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020