В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 480 человек

Еще 480 человек вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться, в последнее время в среднем прирост составляет уже более 300 человек ежедневно. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело еще 480 человек», — отметила Ракова.

Она добавила, что всего с начала пандемии в Москве от инфекции вылечились 4610 пациентов, а также выразила надежду на дальнейшую позитивную динамику.

По последним данным, всего в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, 867 пациентов скончались.

28 апреля главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал одышку самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией. По словам врача, заболевшие COVID-2019 в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель — симптомы не первостепенные.

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