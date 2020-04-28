В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекции является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1».

По словам врача, заболевшие COVID-2019 в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель - симптомы не первостепенные.

Авдеев рекомендовал тщательно следить за своим самочувствием и обращаться помощью к медикам после обнаружения симптомов коронавируса, пишет «Газета.ру».

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции. Изначально в списке симптомов указывались высокая температура, кашель и одышка. Однако позднее в него также были добавлены озноб, боли в мышцах, головная боль и боль в горле, чувство усталости и потеря обоняния.

По состоянию на 28 апреля, в России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8,4 тыс. человек.





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