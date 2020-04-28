Прямой эфир
Сюжет:

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

0
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекции является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия-1».

«Не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет»
Посол Индии в России Венкатеш Варма — о критике в адрес ВОЗ, успехах страны в борьбе с коронавирусом и переменах в мире после пандемии

По словам врача, заболевшие COVID-2019 в первую очередь испытывают нехватку дыхания. Высокая температура и кашель - симптомы не первостепенные.

Авдеев рекомендовал тщательно следить за своим самочувствием и обращаться помощью к медикам после обнаружения симптомов коронавируса, пишет «Газета.ру».

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов новой коронавирусной инфекции. Изначально в списке симптомов указывались высокая температура, кашель и одышка. Однако позднее в него также были добавлены озноб, боли в мышцах, головная боль и боль в горле, чувство усталости и потеря обоняния.

По состоянию на 28 апреля, в России зафиксировано более 93,5 тыс. случаев заражения, 867 пациентов умерли, вылечились 8,4 тыс. человек.

Коронавирус в России

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ракова рассказала о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
Футболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020