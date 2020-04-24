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Футболист «Монпелье» попал в реанимацию с симптомами коронавируса

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Жуниор Самбия находится в отделении интенсивной терапии с симптомами коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила газета L'Equipe.

По информации издания, 23-летний футболист был доставлен в городскую клинику утром в понедельник, 20 апреля. В четверг Самбия был помещен в отделение интенсивной терапии другого медицинского учреждения из-за ухудшения состояния.

«Монпелье» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что из-за проблем с пищеварением и дыханием один из игроков клуба был госпитализирован в реанимационное отделение для получения надлежащей помощи.

В марте сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, ныне выступающий за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», сдал положительный тест на коронавирус.

По данным Worldometer, во Франции на 23 апреля было зафиксировано 159 877 случаев заражения коронавирусом (1827 за прошедшие сутки), 21 340 человек скончались, 40 657 человек выздоровели. Страна находится на четвертом месте в мире по распространению инфекции.

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