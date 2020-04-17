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Экс-футболист сборной Англии Норман Хантер умер после заражения COVID-19

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Фото: REUTERS
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Бывший футболист футбольного клуба «Лидс Юнайтед» и сборной Англии Норман Хантер, заразившийся коронавирусом, скончался в больнице. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

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Госпитализированный на прошлой неделе футболист умер утром того же дня.

«Наш клуб опустошен новостью о смерти легенды «Лидса» Нормана Хантера в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении.

Хантер был в составе сборной Англии, когда она завоевала бронзу чемпионата Европы-1968. Он выступал за клуб в 60-70-е годы прошлого столетия. Хантер двукратно становился чемпионом Англии в составе «Лидс Юнайтед», а также чемпионом мира в составе сборной в 1966 году. Также Хантер выступал за клубы «Бристоль Сити» и «Барнсли», но основная часть его карьеры прошла в цветах «Лидс Юнайтед», где он сыграл 540 матчей и забил 18 мячей.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Великобритании количество зараженных коронавирусом превысило 100 000, скончались более 13 тыс. человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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