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Жена режиссера Радова рассказала детали его смерти от COVID-19

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Фото: facebook.com/TEFIRussia
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Ирина Васильева — арт-директор и режиссер студии «Фишка-фильм», а также супруга скончавшегося накануне в результате заражения коронавирусом режиссера и продюсера Александра Радова, рассказала детали течения его болезни вплоть до его смерти. Женщина раскрыла данные подробности «Известиям» в пятницу, 17 апреля.

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В течение трех недель, по словам жены Радова, оба супруга находились в самоизоляции. Врачи одной из столичных поликлиник, как отметила Васильева, «слушали» легкие ее мужа, но говорили, что всё в порядке. При этом температура у режиссера продолжала расти, а характерные симптомы коронавирусной инфекции, в том числе кашель, не появлялись.

В итоге, по словам супруги режиссера, ей стало лучше, а состояние Радова продолжило ухудшаться. Наличие пневмонии и поражения легких показала только компьютерная томография (КТ), рентген же, по словам Васильевой, не дал никаких результатов.

8 апреля Радова положили в реанимацию больницы им. Н.Ф. Филатова. На следующий день ему стало лучше, его перевели в общую палату и передали телефон. Васильева отмечает, что он сообщал ей, что идет на поправку. Однако затем Радову стало хуже, а 16 апреля он скончался.

О кончине режиссера-документалиста, продюсера Александра Радова на 80-м году жизни накануне сообщила на своей странице в Facebook Академия российского телевидения.

Радов родился 23 июля 1940 года. Он руководил творческим объединением «Фишка-фильм», которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России. Был автором документальных фильмов цикла «Больше, чем любовь», академиком Международной академии телевидения и радио.

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