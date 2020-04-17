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В Москве за минувшие сутки вылечились от коронавируса 123 пациента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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123 пациента за сутки вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила в пятницу, 17 апреля, вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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«Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки, и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться», — сказала Ракова.

Она отметила, что в общей сложности с начала эпидемии коронавируса количество выздоровевших в Москве составило 1517 человек.

Врачи проводят специальные исследования после лечения, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Кроме того, инфицированные пациенты зачастую не только находятся под наблюдением врачей в стационарах, но и поправляются на домашнем карантине.

Кроме того, власти Москвы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ расцениваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. В случае ухудшения состояния пациента медики отправляют человека на диагностику и обследование в одну из клиник столицы.

Вместе с тем в ходе общения с журналистами Ракова заявила, что пик заболеваемости еще впереди. Он, по ее словам, должен наступить в ближайшие две-три недели.

Накануне, 16 апреля, Ракова рассказала, что в Москве нарушивших самоизоляцию пациентов с ОРВИ будут штрафовать. Она подчеркнула, что у больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Таким образом, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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