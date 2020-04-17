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В метро Москвы выявили повышенную температуру у 74 пассажиров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский метрополитен утром 17 апреля работает без затруднений, но выявлены 74 человека с повышенной температурой. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы в пятницу.

Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим
О том, как пройти контроль с помощью «Тройки», «Стрелки» или социальной карты, власти сообщат 16 апреля

«Пожалуйста, оставайтесь дома», — призвали в департаменте.

С 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области необходимы цифровые пропуска. Для пешеходов они не требуются.

В первый день пропускного режима на входах в столичную подземку образовались очереди. Полицейские проверяли электронные пропуска у всех пассажиров.

Собянин назвал образование очередей из-за проверки пропусков «очень критичным фактом» и пообещал исправить ситуацию. В Кремле заявили, что наказаний для чиновников и силовиков за создание опасных скоплений людей пока не будет.

В столичном дептрансе заявили, что проверку пропусков на транспорте полностью автоматизируют через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

коронавирус

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 938 случаев заражения.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

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