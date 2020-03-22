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СМИ сообщили о заражении коронавирусом бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, ныне выступающий за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 22 марта сообщило издание Sina Sports.

Отмечается, что футболист сдал тест по возвращении в Китай накануне. Выраженных симптомов не наблюдается.

Накануне стало известно, что семикратный чемпион Италии по футболу в составе «Милана» Паоло Мальдини и его сын Даниэль заразились коронавирусом.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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