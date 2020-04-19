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Футболисты «Краснодара» устроили алкогольную вечеринку на карантине

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Фото: скриншот с видео
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Бразильские полузащитники ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо Панталеан вместе с друзьями устроили алкогольную вечеринку на карантине во время пандемии коронавируса. Об этом в субботу сообщает информационный портал Metaratings.ru.

Вечеринка прошла дома у Вандерсона в ночь с 17 на 18 апреля. Компания распивала алкогольные напитки, вдыхала газ и курила кальян. Вандерсон опубликовал видеоролик с происходящим в Instagram, однако впоследствии ролик стал недоступен.

«Футболисты находятся в отпуске. На данный момент никакой другой информацией мы не обладаем», — прокомментировала пресс-служба «Краснодара» ситуацию порталу Sport24.

В Краснодарском крае с 31 марта введен полный запрет на передвижение по региону из-за пандемии коронавируса. С 12 апреля режим карантина заменили на режим самоизоляции до 18 апреля, но 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев вновь сообщил о продлении карантина до конца месяца.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края на 18 апреля, всего было зафиксировано 335 клинически подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Скончались от инфекции четыре человека. Из больниц было выписано 54 пациента. Всего в России было зарегистрировано 36 793 заболевших COVID-19, 3057 пациентов выздоровели, умерли 313 человек. За минувшие сутки выявили 3448 случаев заражения и 34 летальных исходов.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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