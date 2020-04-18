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Кубань первая в России приняла частицу Благодатного огня из Иерусалима

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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарский край стал первым российским регионом, куда была доставлена частица Благодатного огня. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в субботу, 18 апреля.

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«Сегодня около 13:50 в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь и был передан представителям христианских церквей. Зажженная от огня из храма Гроба Господня лампада была доставлена и на Кубань», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с трапа самолета огонь передали священнослужителям Кубанской митрополии. После этого его доставят в Екатерининский кафедральный собор, где совершится Пасхальное богослужение.

Ранее сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного вылетела с Благодатным огнем из Израиля в Россию. Его планируется привезти к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя в Москве.

18 апреля в храме Гроба Господня прошла церемония освящения Благодатного огня. В 2020 году она впервые за 10 столетий прошла без присутствия верующих, так как храм закрыт из-за коронавируса.

После схождения огня представители духовенства доставили его от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где передали представителям посольств. Те доставили лампады в аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве и отдали их делегациям прямо в самолеты, покинуть лайнеры им не разрешено из-за сложной эпидемиологической обстановки. В Россию огонь доставили представители Фонда Андрея Первозванного.

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