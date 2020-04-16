На Пасху православные Польши смогут освятить пищу в церквях

Прихожанам польских православных храмов будет предоставлена возможность освятить пищу в церквях в праздник Пасхи, пишет в четверг, 16 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на представителей Польской православной церкви.

«Мы, конечно, будем соблюдать все положенные меры безопасности. Организуем так, чтобы люди заходили в храм по пять человек. Если прихожане будут в масках, то нам это не помешает», — рассказал агентству секретарь канцелярии митрополита Польской православной церкви отец Георгий.

В соответствии с традицией, священники будут освящать пищу каждый час. Столы будут выставлены снаружи. Ритуал также будет проходить в церкви Святой Софии, премудрости Божьей.

C 9 апреля власти Польши сделали ношение масок в публичных местах обязательным для граждан. В стране введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. В его рамках правительство приняло решение ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 16 апреля, число зараженных коронавирусом в Польше составило 7771 человек, 292 из них скончались, 774 пациента выписаны из больниц.