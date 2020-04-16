Прямой эфир
Сюжет:

На Пасху православные Польши смогут освятить пищу в церквях

0
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Jakub Porzycki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прихожанам польских православных храмов будет предоставлена возможность освятить пищу в церквях в праздник Пасхи, пишет в четверг, 16 апреля, «РИА Новости» со ссылкой на представителей Польской православной церкви.

Служебная дистанция: как пройдут пасхальные дни в столичных храмах
Православным рекомендовали оставаться дома, а тем, кто всё же придет в церковь, раздадут маски

«Мы, конечно, будем соблюдать все положенные меры безопасности. Организуем так, чтобы люди заходили в храм по пять человек. Если прихожане будут в масках, то нам это не помешает», — рассказал агентству секретарь канцелярии митрополита Польской православной церкви отец Георгий.

В соответствии с традицией, священники будут освящать пищу каждый час. Столы будут выставлены снаружи. Ритуал также будет проходить в церкви Святой Софии, премудрости Божьей.

C 9 апреля власти Польши сделали ношение масок в публичных местах обязательным для граждан. В стране введен режим эпидемии в связи с распространением коронавируса. В его рамках правительство приняло решение ограничить перемещение людей, кроме случаев объективной необходимости, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны, магазины, кроме продовольственных.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 16 апреля, число зараженных коронавирусом в Польше составило 7771 человек, 292 из них скончались, 774 пациента выписаны из больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
Сейм Польши разрешил провести выборы президента по почте

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020