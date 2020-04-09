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Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19
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Мэр Варшавы обвинил польский кабмин в фальсификации данных о числе жертв COVID-19

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Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Agnieszka Sadowska
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Мэр Варшавы Рафал Тшасковский обвинил правительство Польши в сокрытии верной информации о числе жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN.

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Отвечая на вопрос, знает ли он, каков масштаб заражений и смертей, вызванных коронавирусом в Варшаве, Тшасковский отметил, что есть «серьезные расхождения», о которых он сообщал польскому правительству еще две недели назад.

«Вчера правительство сообщило о восьми летальных случаях в Варшаве, в то время как свидетельства о смерти, которые я вижу, показывают, что этих жертв было 32 за вчерашний день», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Тшаковский, расхождения появлялись и раньше.

На сегодняшний день количество зараженных COVID-19 в Польше составило 5205 человек, из них 159 скончались.

Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек и, по последним данным статистического портала Worldometer, составляет 1 518 773 человека.

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