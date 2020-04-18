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Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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В Москве за сутки скончались 28 пациентов в возрасте от 30 до 93 лет с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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Об этом в субботу, 18 апреля, сообщили в оперштабе.

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось со 148 до 176.

Отмечается, что у умерших за последние сутки была диагностирована пневмония. Кроме того, многие из них страдали от сопутствующих заболеваний.

Так, у 30-летнего мужчины был сахарный диабет. Также среди хронических заболеваний у умерших — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит.

Коронавирус в России

К 18 апреля в России число зараженных достигло 36 793, умерли 313 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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