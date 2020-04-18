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В Москве значительно возросла доля бессимптомных больных коронавирусом

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Москве доля инфицированных коронавирусом людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, возросла за неделю с 40 до 60%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

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По его словам, в Москве в сутки проводится порядка 18 тыс. тестов на COVID-19 и число выявления зараженных растет.

«Количество это увеличивается, но надо сказать, что в основном за счет бессимптомных носителей вируса. Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60%», — отметил он 18 апреля в эфире Первого канала.

Хрипун добавил, что в ближайшее время врачи Китая и Москвы обменяются опытом по методам борьбы с коронавирусом. По его словам, опыт китайских специалистов в противостоянии этому недугу бесценен.

15 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала стремительный рост числа бессимптомных больных коронавирусом. По ее словам, еще в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%.

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При этом профессор Сеченовского университета Сергей Авдеев указал, что последствия бессимптомного течения COVID-19 могут быть весьма серьезными.

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