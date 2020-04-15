Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Число бессимптомных больных коронавирусом постоянно меняется. В настоящее время цифра колеблется от 30 до 50%, хотя еще в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%. Об этом 14 апреля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, выявлять бессимптомных больных помогает обследование здоровых людей.

«Почти 30% — это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) были люди без нарушения состояния здоровья», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что такие люди являются разносчиками вируса и даже не знают об этом. Поэтому очень важно соблюдать самоизоляцию. Кроме того, необходимо увеличить тестирование на коронавирус не только больных, но и с виду здоровых людей.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России уже проводятся тестирования на антитела, которые позволяют выявить людей, переболевших COVID, или тех, кто имеет к нему иммунитет. Такие тесты делают в 10 клиниках Москвы.

«Мы проверяем состояние иммунитета к этой инфекции именно у них, для того чтобы понимать, какие меры защиты для них нужны. Во-вторых, понимать, в самом деле есть у них иммунитет и насколько он напряженный», — указала Попова.

14 апреля стало известно, что сингапурские ученые обнаружили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%.