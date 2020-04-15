Прямой эфир
Сюжет:

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число бессимптомных больных коронавирусом постоянно меняется. В настоящее время цифра колеблется от 30 до 50%, хотя еще в начале марта доля таких пациентов составляла не более 10%. Об этом 14 апреля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии
Президент предупредил, что бездействие глав регионов во время распространения COVID-19 будет рассматриваться как преступная халатность

По ее словам, выявлять бессимптомных больных помогает обследование здоровых людей.

«Почти 30% — это люди с бессимптомным течением. Но хочу сказать, что эта цифра меняется. Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей (52%) были люди без нарушения состояния здоровья», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что такие люди являются разносчиками вируса и даже не знают об этом. Поэтому очень важно соблюдать самоизоляцию. Кроме того, необходимо увеличить тестирование на коронавирус не только больных, но и с виду здоровых людей.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что в России уже проводятся тестирования на антитела, которые позволяют выявить людей, переболевших COVID, или тех, кто имеет к нему иммунитет. Такие тесты делают в 10 клиниках Москвы.

«Мы проверяем состояние иммунитета к этой инфекции именно у них, для того чтобы понимать, какие меры защиты для них нужны. Во-вторых, понимать, в самом деле есть у них иммунитет и насколько он напряженный», — указала Попова.

14 апреля стало известно, что сингапурские ученые обнаружили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков напомнил о «скрытой» опасности коронавируса
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020