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В Калужской области введен обязательный масочный режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Калужской области введен обязательный масочный режим, сообщил и.о. губернатора региона Владислав Шапша.

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Он подчеркнул, что данная мера вводится, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в области.

«Подписал постановление об этом. Масочный режим обязателен, если вы идете на улицу, посещаете магазин и другие общественные места, во время поездки в общественном транспорте», — написал Шапша в соцсети «ВКонтакте» в среду, 29 апреля.

Чиновник подчеркнул, что в аптеках нет дефицита масок, а в случае если ее цена не устраивает жителей, то «каждый в силах сшить маску своими руками».

Однако Шапша объявил, что в регионе начнут работу парикмахерские, при условии соблюдения всех мер санитарной безопасности, и ремонтные мастерские. Также разрешена продажа семян и рассады, печатной продукции в киосках.

Режим самоизоляции в регионе и необходимость соблюдения социальной дистанции сохраняются.

По данным регионального оперштаба на 28 апреля, в регионе зафиксировано 772 случая заболевания, выздоровели 32 пациента, скончались 12 человек.

коронавирус

Ранее сообщалось, что в Якутске с 28 апреля вводится масочный режим. Соответствующее решение правительства было принято совместно с главным санитарным врачом региона в связи с пандемией коронавируса.

Горожане должны носить маски в общественных местах и транспорте.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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