Глава Якутии ввел масочный режим в Якутске

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил о том, что в Якутске с 28 апреля вводится масочный режим. Соответствующее решение принято совместно с главным санитарным врачом региона в связи с пандемией коронавируса.

«Ситуация без особых изменений. Шесть новых случаев выявили в Якутске, один предположительно в Хангаласском районе. Всего в инфекционных стационарах Якутска лечение проходят 59 человек», — цитирует главу республики ИА YakutiaMedia.

По словам Николаева, во многих местах масочный режим не соблюдается. Кроме того, за выходные увеличилось количество поездок в общественном транспорте в сравнении с прошлой неделей.

С 28 апреля жители Якутска должны будут носить маски в общественных местах и транспорте.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 человек — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случая заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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