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В Якутске умерла 65-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом

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В Якутске умерла 65-летняя женщина с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор республики Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram, его также процитировал официальный сайт региона.

По его словам, женщина поступила в больницу уже на поздней стадии COVID-19 в тяжелом состоянии. Медики делали всё возможное, чтобы спасти ей жизнь, но к сожалению пациентка скончалась. Также Николаев отметил, что она страдала сопутствующими заболеваниями.

Губернатор республики выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также призвал всех к соблюдению мер предосторожности и ограничительных режимов. Особо он подчеркнул, что необходимо «беречь наше старшее поколение».

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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