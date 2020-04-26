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Более 100 новых случаев коронавируса выявили в Белокаменке Мурманской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области, всего в регионе заражен 961 человек, сообщил оперштаб.

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Отмечается, что общее число инфицированных в Белокаменке достигло 791.

На втором месте по числу заболевших — Кировско-Апатитская агломерация, там 100 зараженных, у 24 человек коронавирус выявлен в Мурманске, единичные случаи заболевания есть почти во всех муниципалитетах региона, передает ТАСС.

Всего в Мурманской области 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 886 человек находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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