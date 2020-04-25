Число погибших от коронавируса в Москве превысило 400 человек

За последние сутки в Москве умерло 38 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус и пневмония, а общее число скончавшихся в городе с COVID-19 достигло 404. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за заболевание в субботу, 25 апреля.

За прошлые сутки скончался 41 человек..

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

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