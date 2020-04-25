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Мишустин выпустил ряд новых поручений по ситуации с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в стране. Решения были приняты по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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Так, Мишустин поручил упростить сертификацию зарубежных аппаратов ИВЛ, назначил стимулирующие выплаты студентам медвузов и поручил до 30 апреля проработать предложения по поэтапной отмене ограничений для бизнеса.

Кроме того, премьер-министр распорядился подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса. Роспотребнадзор, согласно указу председателя правительства, должен выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавирусной инфекции.

Также Мишустин адресовал Пенсионному фонду и правительству Москвы сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России.

Помимо прочего, Минздраву и Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести течения заболевания COVID-19.

Ранее в этот же день Мишустин утвердил список перепрофилируемых медорганизаций, которые будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом в регионах.

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Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным оперштаба на 25 апреля, в России зафиксировано 74 588 случаев коронавирусной инфекции. 6250 человек выздоровели, 681 пациент скончался.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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