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Мурашко заверил в отсутствии дефицита коек для больных COVID-19

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Дефицита коек для пациентов с коронавирусом в российских больницах нет, но в ряде регионов могут потребоваться дополнительные места. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании в форме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 28 апреля.

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«Сергей Семенович (Собянин — Ред.) упомянул Центральный Федеральный округ, ну и мы видим, что еще и те регионы, в которых возникают очаги инфекции, также дополнительно уже сегодня разворачивали койки для наблюдения и лечения этой категории пациентов», — сказал он.

Главврач станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова Николай Плавунов добавил, что для приема «ургентных» пациентов в Москве работают 12 стационаров, резерв коек в них составляет 15%.

Глава государства, в свою очередь, призвал руководителей регионов даже в случае выполнения плана по развертыванию мест для пациентов с COVID-19 не прекращать работу.

«Используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы, ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху», — поручил он.

22 апреля премьер-министр Михаил Мишустин указал на формальный подход по расчету мест в больницах со стороны некоторых губернаторов. Он напомнил, что на расширение коечного фонда было выделено более 33 млрд рублей, но расчеты ряда регионов не подтвердились, из-за чего потребности субъектов пришлось уточнять и выделять дополнительные средства.

Накануне столичные власти анонсировали увеличение коечного фонда до 28 тыс. коек. На данный момент более 20 тыс. мест заняты пациентами с коронавирусом.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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