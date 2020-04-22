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Чайка поручил в сжатые сроки доукомплектовать больницы Кавказа койками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом. Об этом он заявил на совещании с главами субъектов СКФО, состоявшемся в среду, 22 апреля, в режиме видеоконференции.

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«Важно понимание субъектом, за счет каких источников может и должна быть обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник. Прошу информировать федеральный центр в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для доведения коек до нормативного состояния, в том числе в каком объеме и каким порядком расходуются выделенные государством средства», — заявил полпред.

Он также добавил, что в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек.

«Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на передовой, наиболее подвержены риску заболевания», — подчеркнул он.

По данным на 22 апреля в регионе зарегистрировано 2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 93 пациентов оценивается как тяжелое. Всего в стране заразились 57 999 человек, из них умерли 513, вылечились — 4420.

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Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится уже в мае, пишет «Газета.ру». По его словам градоначальника, в ряде областей нужно пересмотреть норматив коечного фонда и увеличить его хотя бы вдвое — с 1 тыс. до 2 тыс. или с 500 до 1 тыс. в регионах, состоящих преимущественно из сельской местности.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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