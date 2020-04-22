Врач назвал основной способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава РФ Александр Бутенко назвал основные способы передачи коронавируса.

По словам специалиста, основным является воздушно-капельный путь. Именно поэтому, подчеркнул он, режим самоизоляции является наиболее действенным в борьбе с инфекцией — коронавирус передается через воздух, а люди, сидя дома, препятствуют его дальнейшему распространению.

Ранее в этот день вирусологи из института региона Хайнсберг в Германии заявили, что «подцепить» коронавирус через воздух или поверхность невозможно. Ученые взяли образцы с дверных ручек и телефонов и пришли к выводу, что на их основе не удастся культивировать вирус в лаборатории.

В результате немецкие специалисты пришли к выводу, что заразиться инфекцией можно, только «вдохнув капли», то есть при «долгом и близком контакте» с чихающим и кашляющим пациентом с COVID-19, пишет «Газета.ру».

Бутенко с зарубежными экспертами не согласился. Он отметил, что на открытых поверхностях коронавирус остается активным в течение двух-трех часов, хотя «всё зависит от качества материала этой поверхности».

«На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне. Доказано, что воздух — основной способ передачи. Есть и другие способы – через предметы, например. На эту тему тоже публикаций немало. Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли», — сказал он в комментарии «Москва 24» 22 апреля.

Также в этот день выяснилось, что коронавирус обитает в слизистой оболочке глаз, а значит слезы могут быть источником инфекции. Ранее считалось, что глаза являются только «воротами» для заражения инфекцией.

По оценке ВОЗ, пандемия COVID-19 в мире находится на ранних стадиях, поэтому говорить о преодолении пика по заболеваемости пока рано.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 22 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,5 млн человек, скончались 178 тыс. человек.