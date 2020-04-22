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Минкомсвязи сообщило об отложенном рейсе Аликанте – Нижний Новгород

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Фото: ТАСС/picture alliance/Markus Mainka
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Вывозной рейс для россиян из испанского города Аликанте в Нижний Новгород, запланированный на 24 апреля, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает Минкомсвязи России в своем Telegram-канале, созданном для информирования россиян о вывозе из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом в среду, 22 апреля.

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Речь идет о рейсе № SVR 3640. В министерстве пообещали позднее опубликовать в этом же канале дополнительную информацию.

Ранее в среду в Минтрансе сообщили, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа до 27 апреля. Отечественные авиакомпании должны вывезти сограждан из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте на родину.

За прошедший месяц в Россию вернулись более 170 тыс. отечественных путешественников, а с 13 по 21 апреля всего было выполнено 19 вывозных рейсов.

До 21 апреля российские авиаперевозчики должны были вернуть на родину сограждан из Индии, Таиланда, Японии, Вьетнама, Мьянмы и Саудовской Аравии.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за границей, 4 апреля. Сейчас находящимся за рубежом россиянам, которые хотят вернуться домой, нужно заполнить специальную форму на едином портале госуслуг.

На фоне пандемии коронавируса Россия полностью ограничила международное авиасообщение. Разрешены только рейсы, которые возвращают россиян домой.

Согласно данным Worldometer на 22 апреля, в мире зарегистрировано более 2,6 млн случаев коронавируса, умерли более 181 тыс. пациентов, вылечились — 712 тыс.

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