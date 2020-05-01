Оперштаб назвал возраст новых заболевших COVID-19 в Москве

Почти 84% заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

За минувшие сутки в Москве выявили 3561 новый случай коронавируса. Всего в столице по состоянию на 1 мая зафиксировано 57 300 заболевших.

По данным штаба, среди новых заболевших 40% пациентов от 18 до 45 лет, 36,5% в возрасте от 46 до 65 лет. 7,3% среди инфицированных — дети. Возраст от 66 до 79 лет у 10% заболевших, старше 80 лет — 6,2%.

Все пациенты и их контактные лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В России за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 7933 человек. Общее число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220 человек.

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