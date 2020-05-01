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В Москве за сутки вылечились более 600 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Более 600 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки. Таким образом, общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 5766 человек, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 1 мая.

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«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5766», — заявила она.

Ракова подчеркнула, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, диагноз ставится на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы, если их назначит специалист.

Для того чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под меднаблюдением, получают необходимые рекомендации.

В столичных медучреждениях созданы все условия для качественной диагностики и лечения заболевания. Пациенты находятся под наблюдением команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, сообщила Ракова.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, возможно, столица выходит на плато по распространению коронавируса.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. Однако мэр отметил, что Москва в лучшем случае прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая. Президент России Владимир Путин также до этого числа продлил в стране режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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