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Мэр Москвы сообщил о возможном выходе столицы на плато по коронавирусу
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Мэр Москвы сообщил о возможном выходе столицы на плато по коронавирусу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, возможно, Москва выходит на плато по распространению коронавируса. Об этом градоначальник заявил в четверг, 30 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».

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«Если смотреть день ко дню, последние дней пять-шесть-семь, складывается ощущение, что ситуация стабилизировалась. Каждый день 2,5–3 тыс. заболевших. Нет такого роста, что сегодня 3, завтра 5, потом 6 (тыс. заразившихся. — Ред.). Такое благодушное ощущение, что мы вышли на какой-то порог заболеваемости, на пик, а дальше нас ждгт только спад», — сказал Собянин.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. Однако мэр отметил, что Москва в лучшем случае прошла только четверть пути в борьбе с коронавирусом.

Обязательный домашний режим самоизоляции в городе продлен до 11 мая. В Роспотребнадзоре предупредили, что если граждане допустят массовые нарушения на майские праздники, то Москву ждет новый всплеск заболеваемости COVID-19.

Общее число зараженных на сегодняшний день в Москве, по данным оперштаба, достигло 53 739, выздоровели — 5135, скончались — 611.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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